Аэропорт «Ривне» снова выставят на аукцион

Областное коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Ривне» будет повторно выставлен на аукцион 23 апреля 2009 г. по начальной цене 72 млн. 660 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в информационно-аналитическом отделе облсовета, повторное проведение торгов обусловлено тем, что процедура купли-продажи потенциальным покупателем (чешской фирмой East Aircraft Servises s.r.о.) не была завершена, от его представителя поступил письменный ответ с изложением позиции относительно невозможности осуществления оплаты в соответствии с условиями договора. Также не был осуществлен авансовый платеж в размере 10% от начальной стоимости.

Исходя из этого руководство облсовета планировало оставить этот объект в коммунальной собственности области. В частности, как сообщил журналистам начальник отдела по вопросам управления объектами общей собственности территориальных громад облсовета Степан ЖДАНЮК, председатель областного совета Александр ДАНИЛЬЧУК дал задание руководству аэродрома подготовить предложения к программе сохранения аэропорта.

Однако чешская компания неожиданно заявила, что не отказывается от намерений приобрести аэропорт в Ровно, поэтому решено возобновить торги с ее участием.

Как сообщал УНИАН, Ривненский областной совет в январе этого года согласовал продажу Международного аэропорта «Ривне» вне аукциона чешской компании “East Aircraft Services s.r.o.”

Решение относительно продажи аэропорта данной компании было принято специальной аукционной комиссией Ривненской товарной биржи, которая должна была проводить повторные торги по продаже этого объекта.

Вместе с тем, учитывая, что о желании принять участие в аукционе по его продаже заявила всего 1 компания, мероприятие было отменено.

Поэтому областной совет, в коммунальной собственности которого находился аэропорт, согласовал продажу аэропорта по стартовой цене единственному потенциальному покупателю. Стартовая цена ривненского аэропорта – более 72 млн. грн.