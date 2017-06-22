В Украине отключение аналогового ТВ хотят перенести еще на год

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), согласовала проект постановления Кабинета министров Украины о продлении сроков использования технологии аналогового эфирного телевидения до 30 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте НКРСИ.

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«Рассмотрев проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины» … Комиссия согласовала его без замечаний. Предложенные изменения касаются вопросов продления до 30 июня 2018 года использования радиотехнологии «Аналоговое телевизионное вещание» в Украине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года Кабинет министров Украины принял решение отсрочить полный переход на цифровое телевидение в Украине на один год из-за непрозрачной деятельности оператора цифровой эфирной телевизионной сети – частной компании «Зеонбуд», занимающей монопольное положение на рынке.

В декабре 2006 года Украина подписала меморандум «Женева-2006», который предусматривает полный переход к июню 2015 года от аналогового к цифровому телерадиовещанию в стране. После завершения этого периода аналоговое вещание теряет свой статус, а его применение становится возможным лишь при условии отсутствия радиопомех приема цифрового телерадиовещания в соседних странах. Однако в июне 2015 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отсрочке перехода на цифровое телевидение.