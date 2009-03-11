На киевское метро в этом году выделят около 1,8 млрд. грн.

В Киеве на строительство и развитие метрополитена в 2009 году предусмотрено освоить 1 млрд. 790,1 тыс. грн., в том числе из городского бюджета – 422,5 млн. грн., из государственного бюджета – 457 млн. грн., средств кредита – 805,7 млн. грн. и средств предприятия – 105 млн. грн.

О таких объемах расходов говорится в Программе социально-экономического развития Киева на 2009 год, утвержденной Киевсоветом 6 февраля.

В частности, на приобретение подвижного состава для метрополитена запланировано направить 120 млн. грн из столичного бюджета и 497 млн. грн. – кредитных средств. На приобретение специальной техники, в частности снегоочистительной машины на железнодорожном ходу, предусмотрено потратить 1,5 млн. грн. и еще 4 млн. грн. – на другую технику.

На строительство автоматизированной системы прохода пассажиров в бюджете Киева заложено 9,7 млн. грн. и на строительство современного единого диспетчерского центра метрополитена – 6,5 млн. грн.

Кроме того, на строительство центра мониторинга и системы видеонаблюдения в метро предусмотрено потратить 23 млн. грн. из бюджета города и привлечь 50 млн. грн. средств предприятия.

На проведение работ по закреплению почвы на отдельных участках метро планируется использовать 25 млн. грн. (10 млн. грн. – из городского бюджета и 15 млн. грн. – средства предприятия).

Строительство второго выхода из станции метро “Дарница” предусматривается профинансировать в этом году в объеме 1,8 млн. грн. за счет средств предприятия. Для строительства второго выхода из станции метро “Вокзальная” предусмотрено около 1 млн. грн. средств метрополитена.

На сооружение новых участков столичного метро, а именно: от станции "Лыбедская" до "Выставочного центра" на Куреневско-Красноармейской линии заложено 208,6 млн. грн. из бюджета города, а также 456,978 млн. грн. из госбюджета (на выполнение функций столицы) и 120 млн. грн – кредитных средств.

На строительство участка Подольско-Выгуровской линии метро от станции "Глыбочицкая" до "Радужной" с ответвлением в сторону жилищного массива Выгуровщина-Троещина планируется потратить в текущем году 85 млн. грн., из которых 80 млн. грн. – кредитных.

На строительство участка метро от станции "Улица Милославская" до "Проспекта Ватутина" (с пусковым комплексом электродепо "Троещина") Левобережной линии предусмотрено направить 99,8 млн. грн., из которых 19,2 млн. - из городского бюджета, 60 млн. грн. – кредитные и 20 млн. грн. - собственные средства метро.

Кроме того, предусмотрено освоить 48 млн. грн. кредитных средств на строительные работы на Сырецко-Печерской линии метрополитена на участке от станции “Харьковская” до “Харьковской площади” из электродепо “Харьковское” (ІІ пусковой комплекс) и на ликвидацию недоработок на участке этой линии от станции “Дорогожичи” до “Сырца” - еще 253 тыс. грн. собственных средств метро.