Дорожники начали ремонт нового участка улицы Мира (фото)

На данном участке будет уложено почти 2000 т нового асфальто-бетонного покрытия, передает "Дозор". «Здесь дорога настолько пришла в негодность, что маршруткам и общественному транспорту приходилось объезжать. У местных жителей было много жалоб, поэтому и приняли решение о капитальном ремонте. Перед тем как укладывать асфальтобетон был проведен комплекс работ по выравниванию дорожного покрытия, был розлив вяжущего вещества. На данном этапе укладываем нижний слой асфальтобетона», - информирует мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.

Работать на этом участке дороги коммунальщики будут в течение двух дней. Восстановление улицы Мира стартовало еще осенью прошлого года. Уже после зимы в апреле 2017 года работы вновь продолжились. Дойдя до улицы Пятихатской, дорожники полностью положили первый слой асфальта по всей улице, длина которой почти 5 км.

«В дальнейшем будет произведена замена бортового камня и устройство второго слоя асфальтобетона. Замена всех ливневых колодцев, прочистка, чтобы все работало. Чтобы дорога прослужила как можно дольше», - говорит мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.

Также сегодня дорожники занимаются восстановлением дорог и на других объектах по городу. Среди них улица Москалевская, Студенческая, Героев Труда, и переулок Фейербаха и Шота Руставели. Не забывают коммунальщики и о восстановлении внутриквартальных дорог. Такие работы сегодня продолжались по улицам Героев Сталинграда, 23, Ньютона, 6 и по проспекту Московскому, 218.