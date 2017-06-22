Лоукостер Eurowings планирует начать полеты в аэропорт "Борисполь" - Рябикин

23:51, 22 июня 2017
Транспорт/Связь
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Самолеты компании будут летать по маршруту Киев-Берлин с последующим открытием полетов в Дюссельдорф.

фото twitter.com/eurowings

Немецкий лоукост-перевозчик Eurowings, входящий в группу компаний Lufthansa, со следующего года планирует начать полеты в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщил директор аэропорта Павел Рябикин на странице в Facebook.

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По его словам, самолеты компании будут летать по маршруту Киев-Берлин с последующим открытием полетов в Дюссельдорф.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя эту новость, отметил, что кроме Ryanair и Eurowings еще один лоукостер объявит о своих планах летать в Украину.

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Ранее УНИАН сообщал, что Министерство инфраструктуры Украины снизило аэропортовые сборы за обслуживание пассажиров в аэропорту "Борисполь". Этим приказом предусмотрено уменьшение сборов, существенные скидки по всем авиакомпаниям новые рейсы в новые аэропорты.

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Теги: #лоукостер в Борисполе