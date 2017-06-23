"Укрзализныця" договорилась с ЕБРР об условиях закупки грузовых вагонов

«Укрзализныця» подписала соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития о предварительных условиях финансирования закупки новых грузовых вагонов стоимостью 260 млн долларов.

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Об этом написал на своей странице в Facebook председатель правления «Укрзализныци» Войцех Балчун.

«Вчера в офисе "Укрзализныци" подписали соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития о предварительных условиях финансирования на приобретение новых грузовых вагонов. Общая оценочная стоимость проекта составляет 260 млн долл. Из них 150 млн долл. - кредитование от ЕБРР, 110 млн долл. - за счет других источников финансирования УЗ», - написал он.

По словам Балчуна, данное соглашение свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности и финансовой стабильности «Укрзализныци».

«На сегодня «Укрзализныця» имеет в портфеле 7 проектов финансирования с международными финансовыми организациями и иностранными банками на сумму 1,05 млрд долл. За счет внутренних ресурсов и привлеченных средств мы и в дальнейшем будем инвестировать в обновление подвижного состава нашей компании в соответствии со Стратегией развития на 2017-2021 годы. Напомним, что общий объем инвестиций в эти годы составит 130-150 млрд грн», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 12 июня председатель правления «Укрзализныци» Войцех Балчун заявлял, что Европейский банк реконструкции и развития выделят акционерной госкомпании «Укрзализныця» кредит в гривне, эквивалентный 150 млн долл., на закупку вагонов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль «Укрзализныци» составила 303 млн грн.