Злоупотребления в "Укрзализныце": НАБУ отчиталось о возвращении в бюджет 20 миллионов гривень

Более 20 млн грн взыскано в государственный бюджет по приговору Соломенского районного суда Киева по фактам злоупотребления должностными лицами ОАО «Укрзализныця», начиная с марта 2016 года.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Средства конфискованы в рамках расследования детективами НАБУ по фактам злоупотребления должностными лицами Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (ныне ПАО «Укрзализныця»), которое началось в марте 2016 года. Один из подозреваемых предоставил следствию ценную информацию и заключил соглашение о признании виновности, что позволило суду вынести обвинительный приговор и обеспечило конфискацию средств в размере, который полностью компенсирует ущерб, причиненный государственному предприятию через коррупционную схему», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют коррупционные преступления в транспортной отрасли в рамках более 20 уголовных производств. Досудебное расследование по четырем из них завершено. Обвинительные акты в отношении девяти лиц направлены в суд.