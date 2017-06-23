НАБУ о коррупции в сфере транспорта: ущерб составляет 1,5 миллиарда гривень (инфографика)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что государству в транспортной отрасли было нанесено убытков от коррупции на более чем 1,5 млрд гривень.

Читайте такжеРаботали на российский бизнес: чиновники "Укрзализныци" нанесли государству ущерб на $10 миллионов - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Общая сумма нанесенного ущерба из-за коррупции, разоблаченной детективами НАБУ в транспортной отрасли, превышает 1,5 млрд грн. Для их возмещения арестовано имущество и денежные средства на сумму более 200 млн грн», - заявили в НАБУ.

Отмечается, что в целом детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют коррупционные преступления в транспортной отрасли в рамках более 20 уголовных производств. Досудебное расследование по четырем из них завершено. Обвинительные акты в отношении девяти лиц направлены в суд.

По данным НАБУ, чаще всего коррупционные преступления связанны с закупками товаров, работ и услуг по завышенным ценам, а также хищением государственного имущества.

В совершении ряда преступлений задействованы компании, зарегистрированные в других странах. Для выяснения обстоятельств совершения этих преступлений детективы НАБУ направили в течение 2016-2017 года запросы о предоставлении международной правовой помощи в компетентные органы семи государств. К сожалению, ответа пока ни от кого не получили, отметили в бюро.

Также для прекращения действия коррупционных схем, по которым государственные предприятия в отрасли терпят убытки, НАБУ подало в суд иски о признании недействительными соглашений между ГП «Администрация морских портов Украины» и Госадминистрацией железнодорожного транспорта на общую сумму более 860 млн грн.

Напомним, в НАБУ заявили, что уже более 20 млн грн взыскано в государственный бюджет по приговору Соломенского районного суда Киева по фактам злоупотребления должностными лицами ОАО «Укрзализныця», начиная с марта 2016 года.