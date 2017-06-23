На украинских дорогах усилят весовой контроль

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) совместно с Национальной полицией Украины усилят весовой контроль на дорогах с целью повышения безопасности на дорогах.

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Об этом в ходе брифинга в Министерстве инфраструктуры сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Министерство инфраструктуры совместно с Министерством внутренних дел утвердили план Службы безопасности на транспорте и Национальной полиции о совместной работе в направлении обеспечения безопасности на дорогах. Этот план подразумевает комплекс мероприятий, которые будут применены на автомобильных дорогах и речных путях с целью обеспечения уровня безопасности и сохранения целостности украинских дорог», - сказал он, добавив, что такое решение принято в связи с утверждением правительством стратегии по безопасности на дорогах до 2020 года.

Лавренюк отметил, что с началом сбора в Украине зерновых культур все чаще на дорогах фиксируются случаи сверхурочного перевоза грузов.

«В этом году выделена рекордная сумма на дороги. Однако мы видим, что во время повышенного температурного режима и начала сбора зерновых культур фиксируются случаи сверхурочного перевоза грузов. Мы говорим о 70 тоннах, которые разрушают наши автомобильные дороги», - сказал он.

Присутствовавший на брифинге глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк сообщил, что некоторые перевозчики отказываются взвешивать свои транспортные средства.

«В каждой области в пунктах весового контроля работает Укртрансбезопасность совместно с Национальной полицией. Они нам помогают, так как возникают нарушения со стороны перевозчиков. Например, нежелание перевозчика заезжать на весы, и в этом нам помогает Нацполиция. Также отработаны штрафные санкции и многие перевозчики уже привлечены к административной ответственности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Кабинет министров Украины утвердил стратегию повышения уровня безопасности на дорогах на 2018-2020 годы, которая позволит на 50% сократить смертность на дорогах.