Глава Нацкомиссии надеется на положительное решение Генпрокуратуры по 4G-тендеру

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский надеется на то, что расследование Генеральной прокуратуры по поводу прозрачности проведения конкурса по внедрению технологии связи 4G (LTE) в Украине не приведет к отсрочке тендера, который был запланирован на осень текущего года.

Читайте также4G-связь в Украине: Нацкомиссия назвала время проведения тендера и цену лицензийОб этом Животовский сообщил журналистам в пятницу, добавив, что предложенная модель внедрения связи четвертого поколения в Украине является компромиссом между всеми участниками телекоммуникационного рынка.

«Я уверен, что модель запуска 4G, которую мы предлагаем, рабочая, что здесь нет никаких коррупционных рисков. Мы готовы доказать работоспособность этой концепции… Пока мы успеваем сделать это до конца текущего года», - сказал он.

По словам Животовского, на следующей неделе Кабинет министров планирует рассмотреть вопрос стоимости эфира в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц. Также для успешного и своевременного проведения конкурса правительство должно будет утвердить порядок компенсации операторам 25% от стоимости перераспределенных частот и согласовать порядок проведения тендера.

«Как только эти решения будут приняты, дальше у нас уже есть весь инструментарий для того, чтобы готовить тендер», - сказал Животовский.

По его словам, начальная стоимость выставленных на конкурс частот в диапазоне 1800 МГц составит 2,28 млрд грн, а в диапазоне 2600 МГц – 3,975 млрд грн.

«Общее поступление от продажи этих лицензий составит около 6,3 млрд грн, если мы оперируем стартовыми ценами. Я надеюсь, будет больше», - сказал Животовский.

Он пояснил, что благодаря установлению таких цен на частоты у операторов останутся средства для дальнейшего развития своих сетей.

Животовский напомнил, что вчера, 22 июня, суд предоставил Генпрокуратуре временный доступ к документам НКРСИ, которые касаются вопросов внедрения связи 4G. Причиной для этого послужило обращение народного депутата Борислава Березы о том, что методика подсчета компенсации операторам при распределении 4G-частот и предполагаемая цена лицензий являются непрозрачными.

Животовский подчеркнул, что НКРСИ готова предоставить Генпрокуратуре все необходимые документы и аргументировать все расчеты. Также он обратился к парламентскому комитету по вопросам информатизации и связи с предложением организовать парламентские слушания на тему запуска 4G в Украине, в ходе которых каждая из сторон сможет озвучить свою позицию.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли проверить на наличие коррупционных рисков постановление по распределению радиочастот, подписание которого главой правительства открывает путь к проведению тендеров для внедрения связи четвертого поколения 4G в Украине.

Для скорейшего запуска в Украине четвертого поколения связи крупнейшие отечественные мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» (бренд Vodafone) и lifecell договорились о перераспределении частот (рефарминге) в диапазоне 1800 МГц. Согласно достигнутой договоренности, операторы должны будут сдать все свои частоты в этом диапазоне общим количеством 2х75 МГц, а регулятор выставит их на конкурс. Их начальная стоимость составит около 4 млрд грн. Кроме того, покупатель частот дополнительно уплатит предыдущему владельцу до 25% их стоимости.

Также состоится конкурс на частоты в диапазоне 2600 МГц, которыми располагает компания «ММДС Украина», принадлежащая холдингу «СКМ» Рината Ахметова. Начальная стоимость частот составит 2,3 млрд грн.

В целом на двух тендерах будет выставлено 230 МГц спектра, из которых 120 МГц будут закреплены между «большой тройкой» украинских операторов, а остальные будут предложены для свободной продажи.