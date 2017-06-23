Опубликованы кадры с маневрами украинского Ан-132D в жарком небе Парижа (видео из кабины пилота)

Новый украинский самолет Ан-132D показали на престижном авиашоу Paris Air Show-2017 во Франции. Видео демонстрационного полета, снятое из кабины пилота, на своем YouTube-канале опубликовал "Антонов".

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За зрелищным полетом Ан-132D зрители наблюдали, затаив дыхание.

"Экипаж Виктора Гончарова поразил фигурами пилотажа, включая разворот с глубокими кренами, развороты на горке с глубоким креном, заход на посадку с крутого виража. Они ярко продемонстрировали маневренность самолета в жарком небе Парижа!" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 марта состоялся первый полет самолета-демонстратора Ан-132D. Полет проходил по маршруту аэродром "Святошин" (г. Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель).