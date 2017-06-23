Лицензионные такси обяжут ездить на номерах желтого цвета

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством внутренних дел намерены обязать лицензированных пассажирских перевозчиков использовать номера желтого цвета.

Об этом в ходе брифинга в Мининфраструктуры сообщил замглавы министерства Юрий Лавренюк.

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«Совместно с Министерством внутренних дел мы разработали комплекс мероприятий по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками. Все автомобили официальных перевозчиков, которые имеют документы и разрешения, будут поставлены на желтые номерные знаки, чтобы Нацполиция смогла идентифицировать официального перевозчика и нелегального», – сказал он.

По словам Лавренюка, внедрение желтых номерных знаков даст перевозчикам ряд преимуществ.

«Это не будет ущемлять официального перевозчика, а наоборот, у него будут преимущества. Если мы говорим о городе, то будет разрешена остановка в местах высадки и посадки пассажиров общественного транспорта, где на данный момент останавливаться им запрещено. Также за движение по полосе общественного транспорта они не будут привлекаться к ответственности», – сказал он.

Также Лавренюк отметил, что благодаря номерам желтого цвета пассажиры смогут отличать лицензированного перевозчика.

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«Пассажиры будут четко понимать, когда вызывают такси, что автомобиль с желтыми номерами является лицензированным перевозчиком, который несет полную ответственность за безопасность пассажира. Чтобы вы понимали, в Киеве каждое третье такси – нелегальное и не несет никакой ответственности за безопасность», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Кабинет министров Украины утвердил стратегию повышения уровня безопасности на дорогах на 2018-2020 годы, которая позволит на 50% сократить смертность на дорогах.