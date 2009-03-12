Винский против cнижения зарплаты в отрасли

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ выступает за исключение из принятого 3 марта т.г. Верховной Радой Украины постановления «О мероприятиях по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» пункта, которым предусматривается уменьшение заработной платы работникам государственных предприятий-монополистов – в частности, «Укрзализныци» и «Укрпочты».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи.

«Я выступаю категорически против этого решения, ведь под гребенку «оптимизации» попали не только высокие должностные лица, а, в первую очередь, рядовые люди – железнодорожники и работники «Укрпочты», - отметил И.ВИНСКИЙ. В то же время министр напомнил, что уже с начала этого года серьезно пересмотрен размер расходов на «Укрзализныце» и осуществлены мероприятия для их сокращения.

«Я неоднократно отмечал, что не допущу убыточной деятельности государственных предприятий отрасли транспорта и связи. Однако, как министр, я убежден: безответственно и нечестно выходить на «плюс» за счет сокращения зарплаты людям. Такое решение не только не улучшит экономическую ситуацию, но и создаст дополнительное напряжение в обществе», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Министр отметил, что будет всячески поддерживать профсоюзы и будет выступать за защиту интересов работников отрасли транспорта и связи.

«Я прошу Верховную Раду Украины адекватно оценить ситуацию и изъять из постановления «О мероприятиях по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» пункт, которым предусмотрено снижение заработной платы работникам государственных предприятий-монополий», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 года Верховная Рада Украины постановила вдвое уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высоким должностным лицам. Временно, до 1 января 2010 года, предусматривается, что зарплата уменьшится вдвое от максимального размера оклада этих должностных лиц.

Верховная Рада также поручила Кабинету министров срочно, до 16 марта 2009 года, подать ей на рассмотрение предложения о внесении изменений в законодательные акты, направленные на упорядочение оплаты труда работников НБУ, соответствующих государственных учреждений и организаций, предусмотрев при этом уменьшение максимального размера их заработной платы не менее чем вдвое.

Кабмин также должен принять решение относительно уменьшения вдвое фонда оплаты труда государственных предприятий-монополистов.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины выразил возмущение решением Верховной Рады Украины от 3 марта т.г. относительно уменьшения в два раза фонда оплаты труда предприятий-монополистов и потребовал немедленной его отмены.