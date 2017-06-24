Во Львовской области из-за краж электрокабелей на несколько часов задерживают движение поездов

Во Львовской области из-за краж электрокабелей на железной дороге на несколько часов задерживают движение поездов. Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сегодня утром машинист электропоезда «Самбор-Стрый» возле села Кульчицы Самборского района обнаружил отсутствие около 400 м электрокабеля.

Читайте такжеКража кабеля: 50 тысяч запорожцев остались без телефонной связиПо информации департамента, задержка движения железнодорожного транспорта на данном участке железной дороги составляла более двух часов.

Вместе с тем, как сообщили в отделе коммуникаций полиции Львовской области, из-за кражи медного провода с воздушной линии скоростной поезд «Интерсити+» простоял почти два часа.

Как отмечается в сообщении, 22 июня в 6.30 поступило сообщение, что на железнодорожной станции «Гаи Верхние» обнаружена кража медного провода, вследствие чего на 115 минут было задержано движение скоростного поезда «Интерсити+» «Трускавец - Киев-Дарница».

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса ("кража"). Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.