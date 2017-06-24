Со следующего года при въезде в Днепр грузовики будут взвешивать
Таким образом, власти хотят побороть проблему с порчей дорог города.
Как сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, в ближайшее время будут спроектированы, а в следующем году смонтированы, специальные весы, которые будут автоматически замерять массу проезжающего транспорта, передает "Днепр вечерний".
Читайте такжеСтало известно, когда в Днепре начнут ремонт центрального проспектаВ случае превышения, фото транспортного средства и номерного знака будут передаваться патрульной полиции и «УкрТрансБезпеке».
Штрафы за нарушение весового режима, как напомнил чиновник – внушительные, от 8 тыс. грн.
Этот проект будет реализован совместно с руководством области. Ориентировочно на 5 въездах в город будут установлены такие весы и, по планам, построенные специальные места для отстоя тяжеловесного транспорта.