Со следующего года при въезде в Днепр грузовики будут взвешивать

Как сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, в ближайшее время будут спроектированы, а в следующем году смонтированы, специальные весы, которые будут автоматически замерять массу проезжающего транспорта, передает "Днепр вечерний".

Читайте такжеСтало известно, когда в Днепре начнут ремонт центрального проспектаВ случае превышения, фото транспортного средства и номерного знака будут передаваться патрульной полиции и «УкрТрансБезпеке».

Штрафы за нарушение весового режима, как напомнил чиновник – внушительные, от 8 тыс. грн.

Этот проект будет реализован совместно с руководством области. Ориентировочно на 5 въездах в город будут установлены такие весы и, по планам, построенные специальные места для отстоя тяжеловесного транспорта.