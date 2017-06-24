Со следующего года при въезде в Днепр грузовики будут взвешивать

18:41, 24 июня 2017
Транспорт/Связь
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Таким образом, власти хотят побороть проблему с порчей дорог города.

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Как сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, в ближайшее время будут спроектированы, а в следующем году смонтированы, специальные весы, которые будут автоматически замерять массу проезжающего транспорта, передает "Днепр вечерний".

Читайте такжеСтало известно, когда в Днепре начнут ремонт центрального проспектаВ случае превышения, фото транспортного средства и номерного знака будут передаваться патрульной полиции и «УкрТрансБезпеке».

Штрафы за нарушение весового режима, как напомнил чиновник – внушительные, от 8 тыс. грн.

Этот проект будет реализован совместно с руководством области. Ориентировочно на 5 въездах в город будут установлены такие весы и, по планам, построенные специальные места для отстоя тяжеловесного транспорта.

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Теги: #колейность на дорогах#борьба с колейностью на дорогах