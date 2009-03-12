ДЖД будет закупать электроэнергию на энергорынке

По оценкам специалистов, в текущем году Донецкая железная дорога (ДЖД) сможет экономить около 1 млн. грн. в месяц, закупая электроэнергию на энергорынке, что даст возможность уменьшить эксплуатационные затраты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в 2008 году Донецкая железная дорога благодаря закупке электроэнергии сэкономила 6 млн. грн. Это обусловлено тем, что цены на электроэнергию на энергорынке ниже, чем у региональных энергопоставляющих компаний (облэнерго).

Кроме того, Донецкая магистраль продает электроэнергию потребителям, которые получают ее по принадлежащим железной дороге электросетям. К тому же, за счет тарифов, установленных Национальной комиссией регулирования электроэнергетики на поставку и транзит электроэнергии, предприятие получит более полное возмещение затрат на содержание сетей, которые используются потребителями электроэнергии.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога 1 июня 2008 года получила разрешение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) покупать электроэнергию на энергорынке. Железная дорога имеет лицензию на право поставок электроэнергии по регулируемому тарифу с 1997 года.