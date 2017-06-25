Автобусный перевозчик Ecolines отказывается перевозить украинцев по безвизу: "У нас свои законы"

Автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарии украинке, которая планировала воспользоваться безвизовым режимом.

Об этом сообщила Ольга Ленц, пользовательница соцсети Facebook, приведя фотодоказательство - билет с записью об отказе.

По ее словам, в автобус не пустили пассажирку с биометрическим паспортом, в котором не было визы.

"Вчера моя сестра с мужем, дочкой 12 лет и трехлетним сыном не смогли выехать в Болгарию на отдых. Были куплены заранее билеты на автобус компании Ecolines, но их не пустила проводница Анна Карпенко, ибо у дочери (в возрасте) 12 лет нет визы. У моей сестры, мужа и сына есть немецкий Шенген. У племянницы виза закончилась как раз перед безвизом.

Звонили в болгарское посольство, в таможенную службу - везде сказали, что можно ехать, безвиз, у ребенка биометрический паспорт. Однако, нет, проводница не пустила", - написала она.

По ее словам, проводница на вопрос о действии безвизового режима между Украиной и ЕС, заявила: "У нас свои законы".

Читайте такжеДоступная Европа: топ-5 самых дешевых городов ЕС, где необходимо побывать "безвизовому" украинцу (видео)

Как можно увидеть из билета, причина отказа в перевозке: "отказ в поездке - нет визы, только биометрика".

Об этом случае уже знают в МИД Украины. Также другие пользователи подтверждают, что Ecolines не исключает возможности такого отказа в посадке.

"На горячей линии сказали, что у них все решает стюардесса. Ждем разъяснения и компенсацию и, надеюсь, извинения от автоперевозчика", - написала пользовательница Елена Ващенко.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.