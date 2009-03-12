Польша стимулирует свой автопром

Правительство Польши планирует ввести доплату в размере около 1 тысячи евро для поляков, которые решат приобрести новый автомобиль, а старый сдадут в металлолом.

Как пишет Gazeta Prawna, по предварительным оценкам, доплату смогут получить поляки, которые купят автомобиль с двигателем, выделяющим не более 155 г/км углекислого газа.

Эксперты замечают, что, в первую очередь, речь идет о небольших автомобилях, которые традиционно наименее загрязняют окружающую среду.

Правительство Польши планирует заменить акциз на автомобили новым экологическим налогом, который будет рассчитываться в зависимости от «экологических характеристик» и будет платиться при регистрации автомобиля.

Как сообщал УНИНАН, польское правительство в феврале заявляло о намерении возвращать 22% НДС за покупку новых автомобилей и сдачу в металлолом старых.

Таким образом, правительство хотело бы стимулировать продажу автомобилей, значительная часть которых производится в Польше, что также придало бы импульс развитию польской экономики.

По данным газеты Polska, при средней стоимости нового автомобиля около 15 тысяч долларов за счет возвращения НДС можно было бы сэкономить 3 тысячи долларов.