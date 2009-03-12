Киевский метрополитен переводят на экономный режим работы

Блок Виталия Кличко в Киевском городском совете заявляет, что руководитель столичного метрополитена подписал приказ о реализации антикризисного плана функционирования предприятия и сокращении его расходов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, и в подтверждение предоставили копию приказа “Об обеспечении функционирования метрополитена в условиях финансового кризиса” от 6 марта 2009 г. №85-Н за подписью руководителя «КП «Киевский метрополитен» Петра МИРОШНИКОВА.

Среди «антикризисных мероприятий», в частности, сокращение использования объемов энергоносителей, тепло-, водоснабжения, топлива, газа на 20%; оптимизация расходов на материалы, комплектующие, запасные части и снижение до минимальных пределов других операционных расходов, отмечают в Блоке Кличко.

Поручено также проводить постоянную работу по оптимизации организационной структуры и штата структурных подразделений.

Приказом также определено, что установление доплат и надбавок работникам метро, расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ, которые образовались от высвобождения работников, а также премирование, выплату премий будут осуществлять исключительно по решению начальника метрополитена.

Кроме того, в Блоке Кличко утверждают, что предусматривается также изъятие у работников метрополитена пенсионного возраста пропусков, дающих право бесплатного проезда.

«Наверное, экономия на своих пенсионерах для господина МИРОШНИКОВА крайне необходима, ведь ему необходимо обеспечить метрополитен камерами видеонаблюдения на 71 млн. гривен», - раскритиковали решение руководства метро в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля пресс-служба Блока Кличко распространила информацию, что с 1 марта Киевский метрополитен переходит в режим жесткой экономии, что в свою очередь несет угрозу безопасности пассажиров метро. По данным представителей блока, П.МИРОШНИКОВ подписал приказ «О первоочередных мерах по предотвращению последствий финансового кризиса», согласно которому, в частности, расходы на материалы, комплектующие, запасные части планировалось уменьшить до 50% и т. п.

25 февраля в КП “Киевский метрополитен” заявили, что приказа начальника Киевского метрополитена о переходе на экономный режим работы не существует и такой документ не подписывался.

“Действительно, в условиях финансового кризиса, метрополитен вынужден планировать свою работу, направленную на внедрение экономии определенных ресурсов, однако никакого решения о любых изменениях в работе метрополитена не принято”, - говорилось в заявлении метрополитена.