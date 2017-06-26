Авиакомпания США планирует запустить прямые рейсы в Украину - Омелян

В следующем году в Украину может прийти одна из крупнейших авиакомпаний США. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «ЦТС».

О возможности прямых авиаперелетов из Украины в США, министр рассказал по результатам поездки в США.

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«Надеемся на выход в следующем году одной из ведущих авиакомпаний США для прямых авиаперелетов", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что надеется на приход в Украину еще двух лоукост-авиакомпаний.

"Переговоры с компанией Ryanair длились почти год. Они завершились успешно, и я очень рад, что в этом году они полетят из и в Украину. Я надеюсь, что успешно завершатся переговоры с другими двумя лоукост-перевозчиками, и они в этом году заявят о своей готовности летать из Украины", - сказал Омелян.