Казахстан отказался впускать часть российских вагонов на свою территорию

Казахстан с мая отказался допускать на свои железные дороги инновационные вагоны РЖД. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Эксперты считают, что это ответ на отказ ОАО «РЖД» допустить в свою сеть 5,4 тыс. инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном еще в 2011–2012 годах, усугубленный борьбой казахских собственников вагонов с российской экспансией на внутренний рынок страны.

Как стало известно, структура «Казахстан темир жолы» «КТЖ — Грузовые перевозки» направила ОАО «РЖД» телеграмму о неготовности инфраструктуры к курсированию инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонн на ось.

Уточняется, что инновационными называются вагоны с повышенной нагрузкой на ось (25 и более тонн) и рядом других характеристик.