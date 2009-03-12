«Укрзализныця» планирует повысить ставки и оклады работников

«Укрзализныця» планирует повысить тарифные ставки и должностные оклады работников не менее чем на 5,1%.

Как сообщило УНИАН информационное управление по взаимодействию со СМИ «Укрзализныци», об этом заявил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Михаил КОСТЮК сегодня на конференции профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Согласно сообщению, руководство «Укрзализныци» прилагает максимум усилий для перехода железных дорог и предприятий железнодорожного транспорта на полную рабочую неделю. При этом, по данным дороги, социальные гарантии на текущий год для железнодорожников запланированы на уровне 2008-го.

Как отмечают в управлении по взаимодействию со СМИ «Укрзализныци», участники конференции профсоюза пришли к выводу, что обязательства сторон по Отраслевому соглашению в основном выполняются, что способствует нормальной деятельности железнодорожного транспорта и сохранению социальной стабильности в коллективах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины на профсоюзной конференции не принял решения о дате проведения акций протеста против поручения Верховной Радой Кабинету министров принять решение об уменьшении вдвое фонда оплаты труда государственных предприятий-монополистов, в том числе железных дорог, как планировалось ранее.

Справка УНИАН. Согласно Отраслевому договору, коллективным договорам и действующему законодательству железные дороги Украины оказывают материальную поддержку одиноким и немощным пенсионерам-железнодорожникам, денежную помощь при выходе на пенсию, а также на оздоровление, медицинское страхование, поддержку деятельности ветеранских организаций и т. п. В 2008 году железнодорожники впервые получили дополнительные отпуска и материальную помощь при вступлении в брак, помощь при возвращении на работу уволенных в запас военнослужащих срочной службы, сохранение средней зарплаты на период переподготовки работников и др.