Украинские военные получили обновленный Ан-26 (видео)

Воздушным силам Украины передали военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

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"Ан-26 прошел капитальный ремонт, во время которого были полностью восстановлены все системы самолета. Кроме того, самолет был модернизирован путем улучшения систем связи, навигации, приборной и другой бортовой аппаратуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, были отсняты некоторые этапы работ по восстановлению Ан-26 и первый полет восстановленного и модернизированного самолета:

Как сообщал УНИАН, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в этом году получат около 60 отремонтированных и модернизированных истребителей Миг-29, Су-27, штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, а также учебно-боевых самолетов Л-39.