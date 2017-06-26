Госавиаслужба упростила процедуру проверки пассажиров из Израиля в аэропорту "Борисполь"

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) внедрила процедуру One stop security для проверки пассажиров, прибывающих из аэропорта Тель-Авива «Бен Гурион», благодаря которой им не потребуется проходить дополнительную проверку на авиационную безопасность в аэропорту «Борисполь».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавиаслужбы, соответствующее решение было принято во время встречи делегаций обеих стран 21 июня.

Согласно сообщению, пассажир, который прошел проверку на авиационную безопасность в аэропорту «Бен Гурион» и путешествует транзитом через «Борисполь», не будет проходить дополнительную проверку на авиационную безопасность в терминале «D».

«Высокие стандарты авиационной безопасности позволяют нам упростить прохождение контроля для трансферных пассажиров, путешествующих из Тель-Авива, и этот шаг усилит конкурентоспособность «Борисполя» как хаба. Мы также пригласили израильских коллег осуществить ответный визит в «Борисполь», чтобы ввести аналогичную процедуру для пассажиров, вылетающих в Тель-Авив», - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергея Коршука.

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины является службой Кабинета министров Украины в рамках Министерства инфраструктуры Украины и отвечает за вопросы, касающиеся гражданской авиации.