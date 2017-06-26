Две американские компании хотят развивать речное судоходство в Украине - Омелян

Две компании из США высказали намерение взять участие в развитии речного судоходства в Украине.

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Об этом, по итогам поездки в Соединенные Штаты и проведенных там переговоров, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ЦТС.

"Командировка в Вашингтон была успешной… Было проведено более десятка встреч с членами Конгресса от Республиканской и Демократической партий, проведены переговоры с руководством департаментов транспорта, торговли, финансов, Госдепа, а также рядом американских компаний… Из оговоренного: компании General Electric и Greenbrier готовы к серьезным инвестициям в железнодорожном секторе Украины уже с этой осени, минимум две американские компании намерены развивать речное судоходство, строить баржи в Украине", - проинформировал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в следующем году в Украину может прийти одна из крупнейших авиакомпаний США.