Черкасский облсовет призывает формировать в Украине цивилизованный рынок б/у автомобилей

Депутаты Черкасского областного совета призвали парламент, правительство и областные советы поддержать законопроекты № 5561 и № 5562 о внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств». Соответствующее обращение инициировали депутаты из фракции УКРОП.

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«Как известно, 25 мая 2017 года Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал проект закона с регистрационным номером 4932 о едином сборе, взимаемом в пунктах пропуска через государственную границу Украины, – рассказывает председатель фракции УКРОП Андрей Сегеда. – Парламенту рекомендуется принять этот законопроект за основу. Но он предполагает двойное повышение размеров действующих ставок единого сбора и не имеет надлежащего финансово-экономического обоснования».

Противоречивым положением законопроекта, подчеркнул укроповец, является также установление единого сбора для легковых автомобилей в зависимости от срока их пребывания в Украине.

«К депутатам Черкасского областного совета обращаются жители области с многочисленными просьбами о необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части формирования в Украине цивилизованного рынка бывших в употреблении автомобилей, – говорится в депутатском обращении. – Действия отдельных высших государственных органов страны и их должностных лиц, в том числе согласование Комитетом законопроекта № 4932, будоражат население и подталкивают его к новым акциям протеста.

Вместе с тем в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 5561 и № 5562, призванные усовершенствовать действующее законодательство Украины, согласовать его с европейским. В них учтены социально-экономические потребности общества, состояние экономики и автомобильного рынка, а также материальное положение граждан Украины», – говорится в документе.

Учитывая вышесказанное, депутаты Черкасского областного совета требуют «устранить социальную напряженность путем снятия с рассмотрения законопроекта № 4932 и безотлагательного внесения изменений в действующее законодательство Украины в части принятия законопроектов № 5561 и № 5562, что позволит сформировать цивилизованный рынок б/у авто в Украине, увеличить поступления в бюджет и детенизировать автомобильную отрасль».

Напомним, законопроекты № 5561 и № 5562 подготовили народные депутаты из «Украинского объединения патриотов – УКРОП», активисты общественной организации «ЗАВТРА» и сообщества «Свободные люди имеют авто».