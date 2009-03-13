Volkswagen не намерен покупать своих конкурентов

Volkswagen готовится к усилению кризиса в отрасли. Но год минувший стал для немецкого автогиганта во всех отношениях рекордным, сообщает Немецкая волна.

В мире VW реализовал 6,3 миллиона новых машин. А главными рынками сбыта ФРГ и КНР остаются.

Для немецкого автомобилестроительного гиганта Volkswagen 2008 год был во многих отношениях лучшим за всю его историю. Еще никогда прежде ему не удавалось продать так много машин. За 12 месяцев покупателей нашли 6,3 миллиона новых автомобилей под всеми принадлежащими концерну из Вольфсбурга марками (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Bugatti и Scania). Плюс 1,3 процента, и это несмотря на кризис.

Оборот (113,8 миллиарда евро) и операционная прибыль (6,3 миллиарда евро) также выросли до рекордных отметок. Для сравнения - прибыль немецкого же автомобилестроительного концерна BMW после вычета налогов сократилась в минувшем году почти на 90 процентов – до 330 миллионов евро. "Мы предприняли огромные усилия, чтобы выполнить поставленные нами амбициозные цели, и мы их выполнили", - заявил, представляя в четверг, 12 марта, новые данные, председатель правления концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn). Но новый год, по его словам, из-за кризиса будет "чрезвычайно тяжелым". Хотя и 2009-й концерн Volkswagen, как подчеркнул Мартин Винтеркорн, будет стремиться закончить с прибылью.

Появление шестого поколения Golf подстегнуло спрос

Только за минувший год Volkswagen представил – под всеми принадлежащими ему марками – 52 новые или обновленные модели. Наибольшее внимание привлекло, конечно, шестое поколение Volkswagen Golf. Это самая популярная модель в Германии. Но в центре внимания оказались также спортивное купе Scirocco и четырехдверное купе Passat CC. В этом году новинок, как обещают в концерне, будет еще больше - около 60. При разработке новых автомобилей особое внимание Мартин Винтеркорн пообещал уделять менее вредным с точки зрения экологии автомобилям.

Двумя главными рынками сбыта для немецкого автогиганта являются Германия и Китай. В каждой из этих стран в прошлом году было продано более миллиона автомобилей. Третьим по важности рынком остается Бразилия, где Volkswagen увеличил сбыт до 633 тысяч машин. Даже в США, где автомобильная отрасль сейчас находится в убытке, Volkswagen потерял гораздо меньше клиентов, чем конкурирующие концерны. В Соединенных Штатах VW удалось реализовать 314 тысяч машин (минус 4,5 процента).

Председатель правления концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн полагает, что мировой автомобильный рынок ожидает волна слияний, поглощений и банкротств. Он считает, что выживут два-три европейских производителя, а также по одному в США, Японии и Китае. Особенно стремительно этот процесс будет проходить в КНР, уверен Винтеркорн, обративший внимание на то, что сейчас там выпускаются автомобили под 150 марками. "Это число сократится как минимум наполовину", - уверен глава немецкого автогиганта.

Что касается рынка легковых автомобилей, то Volkswagen не рассматривает себя как потенциального поглотителя фирм-конкурентов. "У нас все есть", - подчеркнул профессор Винтеркорн. Он отметил, что не рассматривает в качестве возможных партнеров, например, таких производителей, как шведские Saab или Volvo. Это заявление можно применить и к автомобилестроительной компании Opel, которая принадлежит оказавшей на грани банкротства американской корпорации General Motors. Концерн Volkswagen выступает против возможной госпомощи Opel, равно как и не намерен поглощать своего главного конкурента на немецком рынке.