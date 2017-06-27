Столичное метро будет работать на час дольше в ночь на 29 июня

11:49, 27 июня 2017
Транспорт/Связь
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Время работы метро продлят в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend и праздничных мероприятий ко Дню Конституции.

Работу метро продлят на час / фото УНИАН

В Киеве в ночь на 29 июня столичное метро продлит работу на час из-за проведения фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ и праздничных мероприятий ко Дню Конституции. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"По случаю двадцать первой годовщины Конституции Украины и проведения фестиваля Atlas Weekend меняется режим работы Киевского метрополитена. С 28 на 29 июня 2017 работа подземки будет продлена на один час", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, группа Anacondaz, которая примет участие в музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве, выступала в Крыму в 2015 году. В частности, о выступлении певцов на севастопольском заводе Маяк 16 мая 2015 года было анонсировано на странице "СТАНЦИЯ-М".

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Теги: #робота метро в Киеве#время работы метро