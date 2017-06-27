Популярный провайдер может отключить "Интер"

Договор интернет-провадера Triolan с "Интером" утратил силу, поэтому компания находится в стадии переговоров относительно заключения нового. Об этом сам провайдер написал на своей странице в Facebook.

Однако, как подчеркнули в Triolan, в силу разных причин переговоры имеют сложный характер. При этом никаких подробностей в компании не рассказали.

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"В любом случае мы ожидаем завершения этого процесса на 1 июля 2017 года. Если мы заключим договор, то 1 июля мы возобновим вещание "Интера". Если не заключим, то мы с вашей помощью будем выбирать - соответственно снизить абонентскую плату (предварительно до 12 гривень) или заменить телеканалы группы "Интер" другими каналами", - говорится в сообщении провайдера.

Как сообщал УНИАН, провайдер кабельного телевидения и интернета "Ланет" с 11 января прекратил трансляцию телеканалов "Inter Media Group".