GM отказалась от 2 млрд. долл. помощи правительства

Автомобильный гигант General Motors Corp отказался от 2 миллиардов долларов, которые она ранее просила у правительства США сверх выделенных ей в начале этого года 13,4 миллиарда долларов, сообщает Рейтер..

Деньги требовались компании в марте.

Компания сообщает, что ускоренные темпы экономии и отказ от ранее запланированных расходов помогли GM отказаться от первого транша кредитов, которые она ранее просила.

Однако, пока не ясно, означает ли это отказ компании от дополнительной финансовой помощи, с просьбой о которой она обратилась к правительству ранее.

"Многое зависит от положения рынка и экономики. Мы смогли урезать расходы, и это хорошо. Но условия рынка остаются тяжелыми", - сказал генеральный директор компании Рик Вагонер.

Сейчас специальная комиссия Белого дома под руководством министра финансов Тимоти Гайтнера и экономического советника Ларри Саммерса рассматривают просьбу GM предоставить ей дополнительное финансирование в размере 16 миллиардов долларов и отдельную просьбу на 5 миллиардов долларов от Chrysler.

Несмотря на заявления General Motors Белый дом предпочитает не делать поспешных выводов относительно состояния автомобильной отрасли.

"Я не думаю, что сообщение GM сильно облегчит нам жизнь, - прокомментировал новость пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс. - Мы должны предложить длительную стратегию вывода отрасли из кризиса. Президент поставил перед нами эту задачу и мы ее выполняем".