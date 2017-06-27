"Борисполь" атаковали хакеры – возможны задержки рейсов

Крупнейший в Украине Международный аэропорт «Борисполь» подвергся хакерской атаке.

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Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook со ссылкой на гендиректора аэропорта Павла Рябикина.

«Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация - спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию. В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов», - сообщил Рябикин.

Также гендиректор сообщил, что официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов не работают. "Актуальную информацию о времени вылета вы можете прочитать только на табло в зоне вылета в терминале D!", - написал он.

В международном аэропорту "Киев" сообщили, что работают в обычном режиме, все рейсы совершаются по расписанию.

Как сообщал УНИАН, в Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты «Киевэнерго», «Укртелекома», «Ощадбанка» и «Новой почты».