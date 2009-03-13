Кременчугский речной порт увеличил прибыль

Чистая прибыль ОАО «Кременчугский речной порт» по итогам 2008 года увеличилась на 7% или 248 тыс. грн. - до 3 млн. 748 тыс. грн.

Об этом сообщается в отчете о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, прилагаемом к объявлению о собрании акционеров предприятия, назначенном на 28 апреля этого года. Отчет опубликован в газете «Программа плюс».

Согласно отчету, дебиторская задолженность предприятия по итогам прошлого года составила 2 млн. 757 тыс. грн., активы предприятия на конец 2008 г. составляли 35 млн. 616 тыс. грн., текущие обязательства – 16 млн. 244 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский речной порт» занимается перевалкой грузов (кроме продовольственных), судоремонтом, судостроением.