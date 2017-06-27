Несмотря на угрозу хакерской атаки: в "Укрзализныце" заявили, что работают в штатном режиме
16:29, 27 июня 2017Транспорт/Связь
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В частности, можно рассчитаться банковской картой.
В "Укрзализныце" заявили, что билеты продаются в кассах и на сайте / фото 5 канал
Акционерная госкомпания «Укрзализныця» работает в штатном режиме, несмотря на угрозу хакерской атаке, которой сегодня подверглись ряд компаний в Украине. Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы госкомпании Сергей Щур.
«У нас билеты продаются в кассах и через интернет. Работаем в штатном режиме», - сказал он.
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На вопрос, можно ли расплатится банковской картой, Щур ответил: «Да».
Как сообщал УНИАН ранее, в Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты «Киевэнерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» и «Новая почта" и другие.
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