Несмотря на угрозу хакерской атаки: в "Укрзализныце" заявили, что работают в штатном режиме

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» работает в штатном режиме, несмотря на угрозу хакерской атаке, которой сегодня подверглись ряд компаний в Украине. Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы госкомпании Сергей Щур.

«У нас билеты продаются в кассах и через интернет. Работаем в штатном режиме», - сказал он.

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На вопрос, можно ли расплатится банковской картой, Щур ответил: «Да».

Как сообщал УНИАН ранее, в Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты «Киевэнерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» и «Новая почта" и другие.