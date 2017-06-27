В "Укртелекоме" рассказали о хакерской атаке

Контакт-центр и компьютерные системы центра обслуживания абонентов одного из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций компании «Укртелеком» не работают из-за вирусной атаки, обслуживание абонентов ведется в ручном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

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«Несмотря на вирусную атаку, которая ведется на значительное количество предприятий в Украине, «Укртелеком» продолжает оказывать услуги доступа в интернет и телефонии своим абонентам. К сожалению, не работают контакт-центр и компьютерные системы центра обслуживания абонентов. Именно поэтому обслуживание абонентов ведется в ручном режиме. IT-специалисты «Укртелекома» с коллегами из Microsoft совместно работают для устранения проблемы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. По информации «Новой почты» вирус называется Petya.А.

Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Также сегодня о хакерской атаке на свои ресурсы сообщили государственная компания - оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» и столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго».