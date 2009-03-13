Винский: проверка Ильичевского морпорта продолжится

Комиссия Кабинета Министров подтвердила неэффективность договоров о совместной деятельности в Ильичевском морском торговом порту и продлила его проверку. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

«В результате чрезвычайно короткого срока работы комиссии (семь рабочих дней), существенного искусственного сужения круга вопросов, которые подлежали выяснению, неполного и недостаточно полномочного состава комиссии, она фактически была лишена возможности осуществить проверку на должном уровне», - сказал министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Как отмечается в сообщении, комиссия КМУ в целом подтвердила выводы конрольно-ревизионного управления Минтранссвязи относительно неэффективности договоров о совместной деятельности в порту. Комиссия по результатам проверки ИМТП, ЧП "Укртрансконтейнер", других предприятий, которые осуществляют совместную деятельность в порту, и соответствующих государственных учреждений подписала соответствующий акт работы.

В то же время, по словам И.ВИНСКОГО, в программу проверки, утвержденную председателем комиссии, не включено больше половины вопросов, предложенных Минтранссвязи. В частности, правомерность и обоснованность уменьшения доходов порта в результате передачи частным структурам производственных мощностей и высокорентабельных видов деятельности; эффективность использования первого и второго причалов порта; эффективность работы порта по защите государственных интересов в судебных спорах с частными структурами, обоснованность передачи земель порта коммерческим структурам, соблюдение законодательства относительно равноправия профсоюзов, законность предоставления благотворительной помощи в крупных размерах и т.п.

Поэтому было принято решение продлить проверку ИМТП в расширенном составе комиссии – в частности, при участии представителей Минфина, Минюста, Антимонопольного комитета, Госпогранслужбы, Гостаможслужбы, СБУ.

Также, сообщает пресс-служба министерства, по предложению И.ВИНСКОГО премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение относительно повышения заработной платы рабочим порта, обеспечения равных условий для всех профсоюзных организаций, исключения коммерческих структур из процедур организации досмотра грузов и расторжения всех невыгодных для порта договоров о совместной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. Геннадий СКВОРЦОВ был уволен с должности начальника ИМТП приказом Минтранссвязи №86. Исполняющим обязанности начальника ИМТП был назначен Андрей ЕГОРОВ - прежний начальник Херсонского морского торгового порта.

2 февраля министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ заявил журналистам, что Г.СКВОРЦОВ уволен из-за подтверждения фактов коррупции. При этом Г.СКВОРЦОВ оспаривал свое увольнение.

Минтранс приказами от 9 февраля т.г. отменил ротацию руководства Херсонского и Ильичевского морпортов. И.ВИНСКИЙ внес соответствующие изменения в свой приказ от 29 января т.г. об увольнении Г.СКВОРЦОВА в связи с созданием правительственной комиссии по изучению деятельности порта.

По инициативе министра транспорта и связи Украины в феврале т.г. была создана комиссия Кабинета министров для анализа работы ИМТП. Министерство предоставило комиссии перечень вопросов, которые предлагается изучить во время проведения проверки, всего – 34 пункта. Среди основных вопросов - соблюдение законодательства при проведении операций относительно отчуждения имущества и земельных участков, уменьшение дохода порта в результате передачи высокорентабельных производственных мощностей в пользование частным фирмам (договоры о совместной деятельности), законность и обоснованность передачи в пользование ООО «Портовик Сервис» мощностей 1-2 причалов порта, осуществление портом закупок товаров без проведения тендерных процедур, причины потери портом 4,2 га самых ценных прибрежных земель, на которых в настоящее время строятся частные сооружения.