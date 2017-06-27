Ситуация с кибератаками на объекты критической инфраструктуры под контролем - Госспецсвязи

Ситуация с кибератаками на объекты критической инфраструктуры Украины взята под контроль, ни один государственный, защищенный общим контуром киберзащиты в Системе защищенного доступа к Интернету е-ресурс, не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Состоялась кибератака на IТ-системы финансового, энергетического, транспортного и других секторов критической инфраструктуры страны. В настоящее время ситуация взята под контроль. Ни один государственный е-ресурс, защищенный общим контуром киберзащиты, реализованным Госспецсвязи в Системе защищенного доступа к Интернету, не пострадал. Не претерпели повреждений или иных несанкционированных действий и электронные государственные реестры страны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что под руководством Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Госспецсвязи, Нацбанком, СБУ, Нацполицией, другими уполномоченными организациями и экспертами кибербезопасности на практике отработан протокол быстрого реагирования, благодаря чему удалось остановить распространение в государственном секторе вредоносного программного обеспечения с рабочим названием PetyaRansomware (Petya.А), по функциям подобного шифровальщику WannaCry.

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"В сотрудничестве с международными командами реагирования на киберинциденты нейтрализуются источники киберугроз за пределами нашей страны", - отмечают в Госспецсвязи.

Кроме того, отмечается, что сейчас возобновлена работа сайтов Кабинета министров Украины, ряда других государственных институтов, доступ к которым был временно ограничен.

Госспецсвязи во взаимодействии с другими уполномоченными государственными институтами и стейкхолдерами киберзащиты оказывает неотложную профессиональную практическую и методическую помощь по локализации киберинцидентов и по восстановлению штатного функционирования IТ-систем, которые подверглись кибератакам.

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Рекомендации по восстановлению (лечению) компьютерных систем опубликованы на сайтах Госспецсвязи и команды CERT-UA

Госспецсвязи обращается с требованием ко всем субъектам критической инфраструктуры и особенно учреждениям государственного сектора, обеспечить киберзащиту IТ-систем.

«Замалчивание фактов кибератак и выявленных киберинцидентов недопустимо! Своевременное фиксирование таких фактов, оперативный обмен информацией о них и совместные усилия в локализации и противодействии кибератакам - необходимые условия киберзащиты каждого, а значит и кибербезопасности всех!», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты «Киевэнерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» и «Новая почта». В результате кибератак некоторые банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций. Регулятор отметил, что в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия атакам хакеров всех участников финансового рынка.

Жертвами масштабной хакерской атаки стали около 30 банков и 3 облэнерго. Вирус-вымогатель требует эквивалент 300 долларов в біткойнах за разблокировку.