Как преобразится Житомир после внедрения новой транспортной системы?

Когда два года назад городские власти Житомира заговорили о новой транспортной концепции, об электробусах, о современных остановках с цифровыми табло, об электронном билете в троллейбусах, многим это казалось маловероятным. Но вот в городе постепенно стали утихать страсти вокруг вечных долгов работникам электротранспорта, на улицы вышли современные троллейбусы — не новые, поскольку на них тогда не было средств, но гораздо более комфортные.

Скептики умолкли лишь зимой прошлого года: 29 января обновленный региональный аэропорт «Житомир» после длительного простоя принял первый технический рейс – самолет Saab 340 украинской авиакомпании YanAir. Даже не верилось, что житомирский аэропорт в тот день впервые за последние 25 лет принял первый самолет. До того, как самолет совершил посадку, журналистам также презентовали отремонтированное здание аэропорта. Тогда речь еще не шла о рейсовых полетах –регулярные авиаперевозки YanAir планировала начать только в этом году, и предполагалось, что аэропорт сможет пропускать ежесуточно до 400 пассажиров. Планировались рейсы в Одессу и другие города Украины. В перспективе аэропорт намерен был получить статус международного. Согласно плану, житомирский аэродром также готовился принимать самолеты Saab-340 и Airbus-320. Сейчас все это — на стадии запуска.

Новая концепция

В декабре прошлого года мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе разработали новую транспортную концепцию, предварительно изучив для этого пассажиропоток и подготовив соответствующую карту. Сухомлин объяснил тогда, что в концепции приоритетом будет коммунальный транспорт — троллейбусы и трамваи. Прошло совсем немного времени, и в городе построили и запустили новую троллейбусную линию в микрорайон Маликова, а также внедрили электронный билет в троллейбусах, установив стационарные терминалы европейского производства. Чтобы получить бумажный билет, теперь достаточно просто провести по терминалу пластиковой картой. Пластиковыми стали и проездные билеты.

Но уже тогда – в самом начале внедрения транспортной реформыв городе – стало понятно, что осуществить ее без изменения работы пригородных маршруток — значит ограничиться полумерами.

«Ведь именно пригородные маршрутки сегодня являются серьезным конкурентом для городских на рынке пассажирских перевозок, они не спешат перевозить льготников даже после подорожания проезда, которое произошло со 2 июня этого года: теперь проезд в маршрутках Житомира стоит уже не три гривны, а все пять»,- отмечает заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук, который непосредственно занимается вопросами транспорта в целом и, в частности, транспортной реформой.

Городские власти также весьма обеспокоены тем, что некоторые пригородные автобусные маршруты до сих пор дублируют маршруты городского электротранспорта. Ко всему этому перечню стоит добавить, что, как и в других городах страны, в Житомире транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог все еще остается далеким от европейских норм.

Какие перемены к лучшему планируют городские власти?

«В будущем на житомирских улицах планируют уменьшить количество маршруток за счет пригородных, объединив маршруты, и таким образом убрать с улиц около сотни маршруток, то есть половину»,- говорит Ткачук. И добавляет, что такие планы являются одной из составляющих новой транспортной концепции Житомира, в которой ее разработчики предусмотрели несколько направлений. Это – комплексная реформа общественного транспорта, обеспечение безопасности движения, создание велосипедной инфраструктуры, парковок, а также безопасного пешеходного пространства.

Если внимательно ознакомиться с планами городских властей по реформированию общественного транспорта, справедливым будет отметить, что многое из запланированного и презентованного в свое время уже удалось сделать – в городе установлены ультрасовременные остановки с цифровым табло, внедрен проект «электронный билет». Чтобы обезопасить движение, в городском бюджете власти предусмотрели средства на комплексную замену светофоров «Зеленая волна». Теперь светофоры меняют на светодиодные, причем управляет ими специальное программное обеспечение. Также в Житомире уже обустраивают безопасные переходы,установлены велопарковки, капитально ремонтируют тротуары в центральной части города. Последнее, правда, продвигалось с трудом, затягивалось, работы прерывались в зимний период, власти выдвигали ряд претензий к фирме, которая взялась за ремонт тротуаров и укладку тротуарной плитки, однако сейчасбольшинство тротуаров в центре города отремонтированы, улицы приобрели обновленный вид и лишь незначительная часть этих работ – на завершающей стадии.

Также для того, чтобы пополнить троллейбусный парк, в депо коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» начали модернизировать троллейбусы. Так, только за прошлый год для увеличения объемов перевозок пассажиров трамваями и троллейбусами Житомирское ТТУ осуществило углубленный ремонт 7-ми троллейбусов и 3-х трамваев. Было закуплено 30 GPS-устройств и 21 устройство для озвучивания остановок общественного транспорта в троллейбусах, а также заменены рельсы трамвайного пути на перекрестке улиц Небесной Сотни - Грушевского и некоторые стрелки трамвайного пути. За прошлый год были введены в эксплуатацию новые троллейбусные маршруты, а именно: № 5-А, который соединил район Богуния с районом Корбутовка, также возобновили работу троллейбусного маршрута №9 («Гидропарк - площадь Полевая»).

«Одно изнаправлений, которое мы будем развивать - это троллейбусы. И в этом году мы просчитываем два проекта удлинения троллейбусных маршрутов», - рассказывает мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, в данный момент Житомирское трамвайно-троллейбусное управление также работает над проектом строительства новой линии по улице Промышленной. При реализации этого плана, по словам Сухомлина, этот проект охватит больше 4 тыс. человек: это и работники промышленных предприятий, и местные жители.

Отдельно мэр рассказал о целесообразности реконструкции работниками ТТУ старого троллейбусного парка. «Это –относительнонедорогой проект для городского бюджета - чуть больше 3 млн грн,и (при реализации этого проекта – УНИАН) мы сможем дать доступ людям к безопасному чистому транспорту- троллейбусам. И дальше – там, где можно относительно недорого строить троллейбусные линии, мы будем развивать их строительство», - отмечает Сухомлин.

«Сейчас новый троллейбус стоит от 4,5 до 6 млн грн– достаточно дорогое удовольствие, и если мы говорим о смене троллейбусов и покупке новых, тонеобходимо на Житомир закупить минимум 50-60 новых троллейбусов. Это – достаточно дорогой проект для Житомира, поэтому мы развиваем направление полной реконструкции старого троллейбусного парка, примерно месяц назад мы презентовали тот троллейбус, который собрали работники ТТУ, абсолютно с нуля собрали троллейбус, он прошел сертификацию исейчас проходит тестовые испытания», - говорит Сухомлин, добавляя, что в будущем эти работы планируют расширять.

«Дальше депутаты планируют выделить около 5 млн грн еще на несколько таких троллейбусов и эти следующие мы планируем делать с абсолютно новым дизайном: новое лобовое стекло, новые бамперы, новая задняя часть, стеклянные двери и так далее. Поэтому мы уже ведем переговоры и нашли возможность покупать эти части у отечественных производителей троллейбусов»,- отмечает мэр города.

По его словам, этобудет визуально абсолютно новый троллейбус, причем бюджету ТТУ полная реконструкция троллейбуса обойдется примерно в 1,5 млн грн – в несколько раз дешевле, чем покупка новых машин.

«При этом речь идет об уменьшении потребления электроэнергии на 22-25%, удобный низкий пол и современный дизайн. И, в принципе, при обсуждении с депутатским корпусом больше мы склоняемся к тому, что нам лучше проводить модернизацию своего парка ТТУ, чем закупать новые троллейбусы»,- считает мэр Житомира.

В ожидании электробусов

Новая транспортная концепция также предполагает запуск в городе ультрасовременного транспорта, поэтому в конце мая этого года власти Житомира объявили тендер на закупку двух электробусов для нужд города; из бюджета города на закупку выделили 10 млн грн, за которые планируют закупить 2 автобуса с зарядной станцией.

«Фактически - цена на эти автобусы - в два раза меньше европейских и украинских аналогов», - говорит мэр Житомира. Планируется, что первые два электробуса будут работать на городских маршрутах в тестовом режиме, а также бесплатноперевозить пассажиров.

«Сначала мы электробусы протестируем на подъемах житомирских мостов и в зимний период. Эти автобусы для житомирян будут бесплатными для того, чтобы их максимально загрузить людьми, чтобы проверить их (электробусы - УНИАН)», - уточняет Сухомлин.

По его словам, также планируется, что электробусы будут проходить без подзарядки до 200 километров, что составляет в среднем пробег городской маршрутки за день. Если первые автобусы удачно пройдут тестирование, власти Житомира объявят тендер на закупку еще 20 таких электробусов. По словам мэра, еще дообъявления тендера, в Житомире побывали китайские делегации. Однойиз них была делегация китайского производителя электробусов «Анкай», которые предложили Житомиру свою технику.

По его словам, стоимость китайских автобусов - в 2-2,5 раза дешевле, чем европейских производителей, причем качество за последние годы значительно улучшилось.

Также во время встречи с китайской делегацией житомирские власти изучали возможность открытия на базе трамвайно-троллейбусного управления цеха по сборке электробусов.Для этого китайские специалисты провели исследование житомирскихдорог, а также просчитали возможности установкив городе электрических зарядных станций.

«Китайцев интересовало, может лигородское трамвайно-троллейбусного управление производить сборку мелких партий такой техники в Житомире», - отмечает Сухомлин.

Он считает, что несмотря на то, что электробусы пока являются несколько экзотическим транспортом для Украины, Житомир готов к тому, чтобы внедрить эту новинку у себя.

«Мы понимаем, что электробусы - это дорогое удовольствие и пока еще– новинка для украинских городов, и мы пошли на этот проект только под обязательство китайского производителя организации сборки троллейбусов и электробусов в Житомире. Поэтому для нас — это, скорее, вопрос будущего, но, с другой стороны, нам важно привлечь китайских производителей для сборки современного транспорта в Житомире, создать рабочие места, оставить налоги в Житомире. А для китайской стороны Житомир интересен как площадка для продажи, основной рынок– это Европа»,- отмечает Сухомлин.

Сухомлин напомнил, что в ближайшем будущем (до весны 2018 г.) город также закупит 40 низкопольных автобусов, которые обеспечат транспортную связь тех микрорайонов города, которые сейчас не связаны коммунальным транспортом. Однако, по его подсчетам, Житомирунеобходимо в целом еще около 100 таких автобусов для того, чтобы городской коммунальный транспорт стал монополистом на рынке пассажирских перевозок в городе.

«Сто автобусов заменят фактически 230 действующих сейчас маршруток, это улучшит ситуацию с экологией, это будет более безопасный современный удобный транспорт с системой кондиционеров, видеонаблюдения, с площадкамидля людей с инвалидностью», - отметил Сухомлин.

Мэр также выразил уверенность, что в связи с децентрализацией, обеспечивающей регионам новые финансовые и организационные возможности, вскоре удастся завершить превращение Житомира в современный областной центр с развитой инфраструктурой и европейским комфортом.

Зоя Юхимчук