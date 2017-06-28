Сайт аэропорта "Борисполь" и онлайн-табло с расписанием рейсов возобновили работу

Работа официального сайта международного аэропорта "Борисполь" и онлайн-табло с расписанием рейсов восстановлена. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уважаемые пассажиры! Прошу обратить внимание, что работа онлайн-табло на сайте аэропорта восстановлена!", - написал он.

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Рябикин добавил, что уточнить информацию о вылете можно на официальном веб-сайте аэропорта.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.