США ужесточили требования к авиакомпаниям по мерам безопасности на рейсах из-за рубежа

Министр внутренней безопасности США Джон Келли 28 июня заявил об ужесточении требований к мерам безопасности для авиарейсов, прибывающих в США из-за рубежа, сообщает Reuters.

Речь идет о проведении более тщательных проверок пассажиров и сотрудников аэропортов, сканировании электронных приборов и поиске следов взрывчатых веществ.

Нововведения затронут 2 тысячи коммерческих рейсов, которые ежедневно прибывают 280 аэропортов в 105 странах мира.

По словам источников Reuters, авиакомпании должны перейти на новые правила в течение 120 дней, за исключением усиления мер по поиску взрывчатки, на которое отведено три недели.

По словам Келли, США могут запретить перевозить электронные приборы, в том числе ноутбуки, тем авиакомпаниям, которые не выполнят новые требования. В то же время США могут снять запрет на перевозку ноутбуков в ручной клади из аэропортов ряда стран Африки и Ближнего Востока в случае соблюдения правил.

"Безопасность - моя главная забота. Наши враги умеют приспосабливаться, и мы тоже должны", - заявил Келли.

