Полиция Донецкой области сообщила о возможных перебоях со связью по линии "102"

Национальная полиция в Донецкой области сообщает о возможных временных сбоях со связью. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Читайте такжеСо следующего года при въезде в Днепр грузовики будут взвешивать

«Сегодня с 6 утра по техническим причинам в работе линии «102» возможны временные сбои. Специалисты работают над устранением неполадок. Обратиться в полицию жители могут по номерам дежурных частей», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в случае нарушения работы линии «102». В частности, они могут звонить по номерам 067-623-51-52, 050-346-24-78 и 063-336-43-76.

«Как только линия заработает в штатном режиме - об этом сразу сообщат. Вызвать полицию граждане могут по телефонам дежурных частей территориальных подразделений ГУНП в Донецкой области», - добавили в главке.