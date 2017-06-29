Омелян сообщил, когда "Борисполь" наконец-то подпишет контракт с лоукостером Ryanair

Государственный международный аэропорт "Борисполь" подпишет контракт с одной из крупнейших европейских лоукост-авиакомпаний Ryanair в течение двух недель.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

«Контракт с Ryanair аэропорт «Львов» уже подписал, контракт «Борисполя» с Ryanair будет подписан в течение ближайших двух недель. Мы существенно снизили аэропортовые сборы в «Борисполе» для всех авиакомпаний», - цитирует пресс-служба Омеляна.

По словам министра, возможность граждан путешествовать ускорит развитие Украины.

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«Цена 300-500 долл. полета в Европу - это неправильно. 80% украинцев, которые никогда не покидают пределы области, - это неправильно. Когда цена будет 20-30 евро, будет другой подход. Украинцы, которые будут путешествовать, будут требовать от местной и центральной власти изменений сегодня. Они будут сравнивать Киев с Парижем, Миланом, Берлином и спрашивать, почему у нас не так», - цитирует пресс-служба Омеляна.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривает также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Позже глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair, и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

11 мая Рябикин заявил, что аэропорт «Борисполь» рассчитывает подписать договор с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair после 5 июля 2017 года.