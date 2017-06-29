Столичное метро будет работать дольше в пятницу и субботу

Киевский метрополитен в пятницу, 30 июня, и в субботу, 1 июля, будет работать на час дольше. Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Twitter.

"Официально! В пятницу и субботу мы работаем на час дольше!" - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ метро Нью-Йорка сошел с рельсов поезд, есть пострадавшие (фото)

Время работы метрополитена продлено из-за проведения на территории Национального экспоцентра Украины музыкального фестиваля Atlas Weekend - 2017.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве в связи с повышением температуры воздуха до +28º вводится ограничение движения транспортных средств общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.