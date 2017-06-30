В июле в ГУ Пенсионного фонда Украины в Житомирской области будет действовать "прямая телефонная линия" по актуальным вопросам

В июле этого года в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области будет действовать «прямая телефонная линия» по актуальным вопросам, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, «прямая телефонная линия» будет функционировать с 10.00 до 12.00 час.

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С графиком проведения «прямых телефонных линий» можно ознакомиться на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Также в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области ежедневно работает «горячая» линия, где главные специалисты отвечают на все вопросы по номерам: (0412) 24-66-98, (0412) 24-07-15.