В Житомире продолжается установка новых светодиодных знаков на пешеходных переходах и объездах препятствий на дорогах города, сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук контролирует, как устанавливаются светодиодные знаки.

Читайте такжеВласти Житомира объявили тендер на закупку двух электробусов

«За две недели данный процесс будет завершен. В наиболее аварийно опасных местах будут обустроены 50 таких знаков. Сейчас уже готовы первые объекты и эффект довольно ощутимый. Установка светодиодных знаков в Житомире поможет предотвратить аварии на опасных участках дорог, эти знаки привлекают внимание водителей, их хорошо видно издалека », - цитирует Ткачука пресс-служба ведомства.

Там также напоминают, что светодиодные дорожные знаки – это возможность быстрой, динамической смены информации, это - надежность и повышенная видимость в темное время суток.