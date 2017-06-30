Работу пешеходного пункта пропуска "Угринов-Долгобычув" все таки продлили до конца года

Работа пешеходного пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" будет продолжена до конца года. Об этом договорились пограничники Украины и Польши, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали продолжение пилотного проекта, по которому в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" осуществляется пешеходное движение. Этот срок составит 6 месяцев – до 31 декабря 2017 года", - отметили в ведомстве.

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Отмечается, что за 5 месяцев этого года услугами пешеходного пункта пропуска воспользовались 130 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН ранее, пограничная служба Польши не рекомендовали продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пропуска "Угринов-Долгобычув", который истекает в конце июня. Об этом сообщил Якуб Логинов, активист инициативы "Пешеходные переходы", который получил официальное письмо от Люблинского воеводства. В воеводстве отметили, что заинтересованы в продолжении работы пункта пересечения и направили запрос в соответствующие службы. Пограничная служба Польши в ответ сообщила, что не рекомендует продлении действия пункта пропуска через отсутствие условий, которые гарантируют безопасность людей, которые пересекают границу пешком.