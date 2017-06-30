Горсовет Львова требует сделать б/у иномарки доступными для украинцев





На сессии 29 июня Львовский городской совет со второй попытки принял обращение к парламенту, Кабмину, областным и городским советам о поддержке законопроектов № 5561 и № 5562 относительно урегулирования в Украине рынка бывших в употреблении автомобилей. За инициативу депутатов из фракции УКРОП проголосовал 41 депутат.

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«Предложенные законопроекты должны усовершенствовать действующее законодательство Украины, привести его в соответствие с европейским с учетом социально-экономических потребностей общества, состояния экономики и автомобильного рынка, а также материального положения наших граждан. При таких условиях украинцы получат возможность приобрести хоть и старый, но более комфортабельный и безопасный европейский автомобиль», – отметил общественный активист, руководитель ОО «Варта-1», депутат городского совета от УКРОПа Игорь Зинкевич, который зачитал обращение.

Напомним, 28 июня на Львовщине стартовал автопробег в поддержку вышеуказанных законопроектов, подготовленных народными депутатами из УКРОПа совместно с ОО «ЗАВТРА» и сообществом «Свободные люди имеют авто». Колонну автомобилей возглавляет уже легендарный «Запорожец» Мыкола – машина 1991 года выпуска, которую активисты растаможили в Польше, чтобы наглядно продемонстрировать всю несостоятельность действующего законодательства Украины в отношении экологических требований к б/у автомобилям. На этих выходных активисты посетят Городок, Рудки, Самбор, Дрогобыч, Трускавец, Борислав, Николаев и Новый Роздол.