Украина начала председательствовать в ОЧЭС

Сегодня, 1 июля, Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сменив на посту Турцию.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, об этом стало известно в ходе 36-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС.

«36-е заседание Совета министров завершилось церемонией передачи председательства в Организации от Турции до Украины на очередной полугодовой период, который начнется с 1 июля 2017 года», - говорится в сообщении.

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Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что агрессивная политика России стала препятствием эффективному сотрудничеству стран и отметил, что украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в регионе.

«Среди приоритетов украинского председательства в ОЧЭС является реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В этой связи Украина предполагает провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Организация Черноморского экономического сотрудничества— субрегиональное объединение 12 стран Черноморского региона (Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, а также Украина). Организация была создана с целью тесного экономического сотрудничества стран-участниц, свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграция экономик этих стран в мировую экономическую систему. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.