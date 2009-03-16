Таксисты начали всеукраинскую акцию протеста

Таксисты объявили о начале всеукраинской акции протеста с требованием отменить новые штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает газета "Сегодня", стартовала акция в Донецке 14 марта.

Колонны машин такси с прикрепленными бело-красными ленточками ездили по городу.

Издание со ссылкой на активистов протеста сообщает, что 18 марта, если штрафы не вернут к прежнему уровню, подобную акцию планируют провести таксисты Днепропетровска, 21 марта – Харькова и 28 марта все съедутся в Киев.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Кировограде около сотни автомобилистов устроили акцию протеста против увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения и методов работы работников ГАИ. Митинг протеста завершился созданием рабочей группы, в состав которой вошли представители общественного движения «Сопромат», работники УМВД и УГАИ в области.

Справка УНИАН. 17 ноября 2008 года в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Данным законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 1360-2550 грн.

По данным МВД Украины, с момента вступления в силу нового законодательства (и до середины марта) в сфере безопасности дорожного движения, которым существенно повышена ответственность водителей за нарушение Правил дорожного движения, а также введены новые виды административной ответственности, количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 41%.