В Житомире построят еще одну троллейбусную линию. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

По его словам, «одно из направлений, которое мы будем развивать - это троллейбусы. И в этом году мы просчитываем два проекта продления троллейбусных маршрутов».

Житомирский городской голова рассказал, что сейчас Житомирское трамвайно - троллейбусное управление (КП «ЖТТУ») работает на проектом строительства новой линии по улице Промышленной.

«При реализации этого плана проект охватит более 4 тыс человек. Именно столько людей потенциально смогут пользоваться проектом по улице Промышленной: и работники промышленных предприятий, и местные жители”,- говорит Сухомлин.

По его данным, указанный проект является доступным для бюджета города.

“Это - относительно недорогой проект для городского бюджета - чуть более 3 млн грн, и (при реализации этого проекта - УНИАН) мы сможем дать доступ людям к безопасному чистому транспорту - троллейбусам. И дальше - там, где можно относительно недорого строить троллейбусные линии, мы будем развивать их строительство», - говорит Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, в Житомире внедряют новую концепцию транспорта, а работники ТТУ проводят реконструкцию старого троллейбусного парка и строят новые троллейбусные линии. В частности, было построено и введено в эксплуатацию новую транспортную линию, которая соединила микрорайон Маликова с центром города.