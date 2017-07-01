В Мининфраструктуры объяснили, почему Украина может требовать у РФ компенсации ущерба от строительства Керченского моста

Односторонние действия РФ по ограничению судоходства в Керченском проливе - это международно-противоправное деяние, которое нарушает суверенитет, суверенные права и юрисдикцию Украины над внутренними водами, территориальным морем, исключительной экономической зоной и континентальным шельфом в Черном и Азовском морях. Так украинское министерство иностранных дел прокомментировало анонсированные Россией ограничения судоходства через Керченский пролив в августе и сентябре 2017 года, пишет DW.

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Как известно, из-за строительства оккупантами Керченского моста министерство транспорта РФ суммарно на 23 сутки хочет запретить судоходство в проливе для установки на опоры пролетных арок моста.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил изданию, что параметры осадки судов, которые самостоятельно устанавливает оккупант, могут ограничить работу Бердянского и Мариупольского торговых портов, работающих на Азовском море.

"После постройки моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки. Кроме того, Лавренюк сообщил, что убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства осенью составят полмиллиарда гривень", - говорится в статье.

"В этой связи Украина имеет право требовать от РФ возмещения причиненного такими действиями российской стороны вреда", - отметили в МИД, отвечая на вопрос журналистов о мерах, которые предпримет министерство из-за убытков, причиненных строительством Керченского моста.

Поданы ли уже соответствующие финансовые претензии, в МИД не сообщили. В министерстве подчеркнули, что продолжают собирать доказательства нарушений Россией международных конвенций, в том числе в Керченском проливе. "Односторонние действия российской стороны вызывают и обуславливают физические изменения морской среды, котор входит в морскую зону Украины", - пояснили в МИД.

Издание отмечает, что Украина еще в 2016 году инициировала дело против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Украина просит арбитражный трибунал подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать РФ прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить соответствующие заверения и гарантии их неповторения и возместить Украине все причиненные Россией убытки.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить мост через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым. Власть России хочет построить этот переход до декабря 2018 года.